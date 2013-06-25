Шерстяные носки и песни Пугачевой встретили Limp Bizkit в Москве

Иван Распопов. Фото: Москва 24

Ведущий программы "Утро" Иван Распопов рассказывает о том, почему стоить посвятить последний уикенд июня походу на фестиваль Park Live на ВВЦ, где выступят The Killers, Limp Bizkit и "Мумий Тролль", а также о своей прогулке с "Бискетами" по столице.

Жизнь в парке (Всесоюзный Выставочный Центр вполне можно так назвать) эти несколько дней будет шумной, веселой и вполне себе "европейской". Здесь 28, 29 и 30 июня пройдет-прогремит фестиваль Park Live.

Начну с одного из слоганов нашей программы: "Не убивайте свое свободное время. Смотрите "Афишу"!" и добавлю: сходите на первое выступление The Killers в России. Группа будет хэдлайнером 29 июня. Эти "Убийцы" не дадут "тупо убить выходные".

В свое время участники коллектива остерегались быть "гвоздем программы". Однажды на фестивале Glastonburry организаторам пришлось отменить выступление Кайли Миноуг из-за того, что у нее нашли рак груди. И молодая американская инди-рок группа должна была "рубиться" одна за всех. Однако тогда ребята решили, что в их репертуаре недостаточно песен для полноценного хедлайнерского шоу. Потом The Killers играли на разогреве у U2. Брэндон Флауэрс даже выходил на сцену вместе со своими кумирами - New Order, чтобы исполнить песню Crystal, из клипа на которую The Killers позаимствовали свое название. Теперь уже не те времена. Парни чувствуют в себе силы быть главными на площадке. Кстати, перед ними на фестивале отыграет "Мумий Тролль" - что называется, музыка для всех вкусов и возрастов.

В целом новый городской музыкальный оупен-эйр - трехдневный Park Live - больше всего похож на парижский Rock En Seine, который проходит в парке Château de Saint-Cloud. Место проведения отечественного аналога тоже с историей - ВВЦ, прямо у ракеты "Восток", точнее, ее макета, установленного здесь в 1969 году и несколько лет назад отреставрированного и покрашенного (как вовремя, правда?). Песня The Killers Spaceman будет звучать здесь очень к месту.

Пространство фестиваля разделят на две сцены. Главная называется "Космос Стэйдж", и хэдлайнеры там ожидаются и правда космические. В первую очередь, в Москву возвращаются "папочки" рэп-кора, знаменитые Limp Bizkit. Группа из Флориды появилась в сет-листе фестиваля в самый последний момент, а в Москву они прилетели первые. Дыра в гастрольном расписании позволила "Бискитам" пошататься по Москве, а поклонникам – совершенно случайно повстречать их на улице. Пять дней в Первопрестольной – это редкость для звезд такого уровня. Обычно подобные VIPы быстро, перед или после концерта, успевают забежать на Красную Площадь и в какой-нибудь музей. А тут…

Мы, кстати, сходили с ними в магазин винила и прошлись по Покровке, остановившись у чудного магазина с вязаными сувенирами, где Фреду Дерсту подарили шерстяные носки (!) - видимо, чтобы не замерз в солнечной Калифорнии. В виниловом магазине мы предложили музыкантам выбрать несколько пластинок. Первыми они обратили внимание на группу с характерным названием "Диареа плэнет". Хотя о Москве у музыкантов впечатление обратное. Говорят, город красивый и чистый.

Но наибольшее впечатление на них произвела пластинка Аллы Пугачевой "Зеркало души". Вот как Дерст оценил те композиции, которые успел прослушать: "О, мне понравилось с первых же аккордов! Это типа ваша Мадонна, да? Просто отлично, я готов слушать это часами. Из всего, что мы услышали сегодня, это номер один. Кстати, на обложке она этакая горячая штучка!" Свои "пять копеек" не мог не вставить и гитарист Уэс Борланд: "Да, и у нее такая щербинка между зубами. И посмотрите только, какие у нее узкие брови - как ниточки!"

В общем, столица пока не разочаровала участников культовой группы. А мы будем надеяться, что они не разочаруют нас на Park Live в последний уикенд июня.

Иван Распопов