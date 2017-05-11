Итальянская подлодка протаранила торговый корабль

Фото: ТАСС/picture alliance/Arco Images/S. Dona
Итальянская подводная лодка протаранила торговое судно в заливе Сквиллаче, сообщает РИА Новости.
Как пояснили в ВМС страны, подводный корабль Scirè в момент инцидента направлялся на место проведения учений. Маневры проходили в Ионическом море к югу от побережья Апеннинского полуострова.
После столкновения подлодка всплыла и ушла на базу, гражданское судно продолжило плавание.
Во время инцидента никто не пострадал.
Судно Scirè – дизельно-электрическая подлодка длиной 55 метров. Она вступила в строй в 2007 году. Подлодка свое название в честь судна времен Второй мировой войны, потопленного в 1942 году у берегов современного Израиля.