Многодетная мать из Италии спрятала ребенка в морозилке сразу после родов

Фото: AP/Alex Brandon

Тело новорожденного нашли итальянские полицейские в морозилке дома в центральной области Эмилия-Романья, сообщает РИА Новости.

40-летняя женщина обратилась в больницу с кровотечением и почти сразу потеряла сознания. Позднее она утверждала, что несколько дней назад серьезно упала. Однако врачи выяснили, что у нее случились преждевременные роды или аборт.

Медики сообщили об инциденте полицейские, которые занялись обыском дома женщины, где она проживала с мужем и шесть детьми. Женщина рассказала о местонахождении ребенка сама. Оказалось, что после родов мать спрятала полугодовалый плод в морозилке.

Прокуратура начала расследование для выяснения обстоятельств случившегося. Уже известно, что муж, по его словам, не знал о беременности жены. По данным следствия, семья жила в плохих условиях.