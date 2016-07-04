Эйяфьядлайекюдль вашей мечты: десять фактов об Исландии

Фото: SIPA Asia/Zuma/ТАСС

Вечером 3 июля сборная Исландии по футболу в четвертьфинальном матче Евро-2016 уступила Франции со счетом 2:5. Несмотря на сокрушительное поражение, викинги уезжают с турнира национальными героями, а во всем мире поднялась волна интереса к Исландии. Десять фактов об Исландии – в нашем материале.

Часто ли мир вспоминает о существовании страны, в которой по расхожему анекдоту вулканов больше, чем профессиональных футболистов? Да не слишком-то часто это происходит. За последние десять лет всего в третий раз.

В 2009 году Исландия стала одной из первых жертв мирового финансового кризиса. Скромная страна на самом севере Европы рисковала стать первым банкротом, который потянет за собой массу других, но в конечном итоге Исландии удалось избежать дефолта. Впрочем, тогда этот северный остров весьма серьезно засветился в новостях.

Спустя год Исландия вновь "ворвалась в чарты". Произошло это событие благодаря вулкану с труднопроизносимым названием Эйяфьядлайекюдль. Огнедышащая гора решила слегка разнообразить жизнь европейским туристам и в ходе извержения исторгла из своих недр огромное облако вулканического пепла, которое накрыло половину Европы. В результате были отменены сотни авиарейсов, а миллионы людей по всему миру заучили название вулкана и вспоминали о нем тихим недобрым словом.

Итак, что же мы знаем про Исландию?

Не так уж и холодно

Само название острова и находящейся на нем страны намекает на то, что в Исландии круглый год стоит лютейший мороз, а местное население вынуждено кутаться в шубы абсолютно в любой сезон, потому что из сезонов существует только вечная зима. Это не так.

Исландия является очень теплой для своих широт страной. В столице – Рейкьявике – температура зимой редко опускается ниже минус десяти градусов. Исландская зима намного теплее российской, правда и лето весьма прохладное. Экстремально жаркими для исландцев являются даже +20, которые в московском июне были бы расценены как весьма прохладная погода.

Причиной такого климата является теплое течение Гольфстрим. Кстати, благодаря Гольфстриму, море вокруг Исландии является незамерзающим, поэтому рыбаки могут вести свой промысел круглый год. Рыболовство является ключевой отраслью исландской экономики.

Население Исландии сопоставимо с московскими районами

Произнесенную футбольным комментатором фразу о том, что в Исландии живет примерно столько же людей, сколько в среднем московском районе нельзя назвать верной. Но в целом, цифры сопоставимые. Итак, самым "насыщенным людьми" в Москве является район Марьино, где проживает 250 тысяч человек. В Исландии насчитывается 330 тысяч жителей.

А вот сравнивать московские районы со столицей острова весьма резонно. В Рейкьявике проживает больше половины населения Исландии (около 200 тысяч человек), но по этому показателю он серьезно уступает районам Марьино, Выхино-Жулебино и Ясенево.

В Исландии существует большая проблема с переселением: жители рыбацких деревень и городков стремятся переехать в Рейкьявик в поисках лучшей жизни, а правительство эти попытки старается активно пресечь. В целом, почти получается, внутренняя миграция в последнее время почти прекратилась.

У исландцев весьма сложная процедура вступления в брак

Еще одна интересная особенность, вызванная тем, что страна является мононациональной. 99 процентов населения – исландцы, мигрантов практически нет. Кстати, их туда и не пускают – в стране действует Закон о сохранении нации, который предписывает пресекать любые попытки проникнуть в Исландию, с целью выживания и развития исландской нации.

Поэтому от мысли эмигрировать в Исландию следует отказаться, если вы, конечно, не датчанин или норвежец. Для них действуют другие нормы, поскольку исландцы являются потомками викингов, приплывших из Норвегии, а сама страна долгое время находилась под властью Дании.

Так вот, чтобы жениться исландцу требуется не только прийти и, собственно, расписаться, но и пройти установленную законом проверку на родственные связи. Иными словами, чиновники проверяют, не является ли законный брак союзом между родственниками. Предосторожность, учитывая численность населения страны, весьма нелишняя.

В Исландии практически нет деревьев

Еще одна интересная особенность острова – здесь абсолютно отсутствуют крупные лесные массивы. До заселения Исландии викингами леса-то росли, но бравые северяне немедленно предали их топору. Строили дома, корабли, в общем, использовали лес для собственных нужд. Довольно быстро выяснилось, что нужды остаются, а вот леса уже и нет.

Сейчас большая часть территории Исландии покрыта тундровой растительностью с карликовыми деревцами. А в восточной части острова достаточно много льда, не говоря уже о вулканах (о них ниже). Ледники занимают десятую часть территории страны.

Впрочем, кое-какие леса на острове еще остались. Их площадь не превышает одного процента от территории, а самый крупный лесной массив стал своеобразной туристической Меккой для исландцев и находится около городка Эгильсстадир.

Футболистов в Исландии больше, чем вулканов

Вопреки популярной шутке, в Исландии все-таки больше профессиональных футболистов, чем вулканов. А если взять непрофессиональных игроков, то получится весьма забавная картина, в Исландии в футбол играют... 22 тысячи человек! Это 1/8 часть мужского населения страны, включая детей и стариков! Итак, каждый восьмой мужчина в Исландии играет в футбол на любительском уровне и выступает за какой-либо клуб.

Профессиональных футболистов насчитывается 400, а за пределами страны выступают 60 исландских игроков (в основном, в скандинавских странах, прежде всего – в Норвегии). Тренерскую лицензию в Исландии получили 600 человек.

Средняя посещаемость матча высшей лиги исландского чемпионата примерно равна тысяче зрителей. Не так много, скажете вы, но в процентном соотношении к численности жителей острова получается, что Исландия – самая футбольная страна мира. Примерно полтора процента взрослого населения острова регулярно посещают футбольные матчи. Для сравнения в Германии этот показатель равен 0,48 процента. Кстати, будущий президент Исландии болел за сборную страны на фанатской трибуне. Для Исландии это нормально.

А что же вулканы? Их в Исландии 140. То есть футболистов в стране где-то в три раза больше, чем огнедышащих гор.

В Исландии нет лягушек и змей

Путешественнику, оказавшемуся в Исландии, стоит четко понимать, что он хочет там увидеть. Если посмотреть на суровую северную природу и фьорды с ледниками – то вы по адресу. А вот если целью поездки было знакомство с животным миром острова – вы сделали это напрасно.

В Исландии очень бедная фауна. На острове полностью отсутствуют пресмыкающиеся и земноводные. Никаких белых медведей там тоже найти нельзя. Вообще единственным диким млекопитающим является песец. Даже оленей в Исландии вы не увидите.

А из одомашненных животных в Исландии исключительно много овец и коз. Настолько много, что на при съезде на второстепенные дороги с шоссе обязательно стоят специальные металлические трубы, чтобы животные не выходили на трассу.

Исландцы сами переписали свою Конституцию

В ходе мирового финансового кризиса Исландия была в числе самых пострадавших стран. Местная валюта (крона) рухнула почти в два раза по отношению к доллару и евро, а население начало роптать. Не добавил счастья исландцам и крах трех крупнейших банков страны, которые задолжали огромные деньги вкладчикам из Великобритании и Голландии.

В любой другой стране правительство начало бы поддерживать кредитные организации, выделять им деньги, стремиться компенсировать вклады зарубежным клиентам. А исландцы напротив провели референдум, в ходе которого решили, что они никому ничего не должны.

Вкладчики из других стран остались с носом, а исландская конституция обогатилась статьей о том, что долги у государства отсутствуют. По крайней мере, перед зарубежными вкладчиками.

Исландский парламент – самый древний на свете

Родиной демократии в современном ее понимании принято считать Великобританию и ее парламент. А на самом деле, первый парламент появился около тысячи лет назад в Исландии и носил название альтинг. Собственно он и сейчас носит то же название, только собрания происходят совсем по-другому.

Забавным моментом можно считать полное и категорическое отсутствие каких-либо революций в истории Исландии. Здесь не принято восставать против собственных правителей. Да и модель управления весьма семейная, неспроста же исландцы проходят проверку на родственные связи перед вступлением в брак!

Последние сколько-нибудь значимые столкновения на острове произошли еще в XIX веке, когда Исландия стремилась освободиться от датского владычества. Так что, в какой-то степени, самой мирной страной Европы является даже не Швейцария, а затерянный среди северных морей остров.

У исландцев нет фамилий

Ханнес Халлдорссон, Рагнар Сигурдссон и иже с ними. Кажется, что это имя и фамилия? Очень похоже, но на самом деле это имя и отчество. Ханнес, сын Халлдора, Рагнар сын Сигурда. Если у Рагнара Сигурдссона родится дочь, то ее будут звать, к примеру Ханна Рагнарсдоттир.

Иными словами, подавляющее большинство исландцев не имеет фамилий. Впрочем, правил без исключений нет. Примерно 10 процентов жителей острова имеют фамилии. В частности, знаменитый исландский футболист Эйдур Гудйонссон.

История большинства фамилий восходит к началу XX века, когда в Исландию прибыла большая партия норвежских переселенцев. Подстраиваться под исландскую систему имен они не пожелали, а государство пошло им навстречу.

В Рейкьявике часто бывают землетрясения

Казалось бы, в такой местности, как Исландия, землетрясения должны быть редкостью. Но это только кажется, бухта, в которой стоит Рейкьявик, является одним из самых сейсмоактивных мест на планете.

Разумеется, Исландии далеко в этом плане до Японии или Курильских островов, но довольно слабые землетрясения происходят в столице острова каждые несколько лет. Это объясняется тем, что город построен на стыке тектонических плит.

Однако разрушительных землетрясений в Исландии за тысячу лет зафиксировано не было.