02 февраля 2017, 18:42

Трамп прокомментировал запуск Ираном баллистической ракеты

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Van Tine Dennis

Соединенные Штаты официально предупредили Иран после запуска баллистической ракеты, сообщают "Дни.ру".

Ранее телеканал Fox News сообщил об испытательном пуске Ираном ракеты средней дальности 30 января. Пуск состоялся на полигоне в 225 километрах к востоку от Тегерана.

Иран должен быть благодарен Соединенным Штатам за ужасную сделку, которую они заключили, написал Дональд Трамп в Twitter.

Иран был на последнем издыхании и готов сломаться. Но тут подоспели США и спасли Иран, заключив с ним сделку по ядерной программе, которая принесла стране 150 миллиардов долларов, написал Трамп.

Министр обороны Ирана Хосейн Дехган подтвердил запуск баллистической ракеты. Он отметил, что эти действия не противоречат соглашению по иранской ядерной программе, а также резолюции 2231 Совбеза ООН.

27 января Дональд Трамп подписал антимиграционный указ, вызвавший волну протестов в стране. Документ на 90 дней ограничивает въезд в США для граждан некоторых стран, включая Иран.

