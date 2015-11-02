Instagram запустил раздел видеоновостей

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сервис Instagram запустил специальный раздел, где публикуются посвященные определенному событию видеоролики, сообщают "Дни.Ру".

Так, на Хэллоуин (канун Дня всех святых) можно было просматривать ролики, посвященные празднику. В отличие от стандартных постов, видео отображалось без текстового описания и возможности поставить оценку. Попасть в ленту ролики могли только при наличии специального хэштега.

Как уверяют представители соцсети, подборка – это начало работы новой функции и глобальных изменений, которые в ближайшее время ждут Instagram.

Новости, отслеживаемые сотрудниками, стали новым трендом соцсетей: в октябре Twitter представил рубрику "Моменты", куда попадают наиболее важные и популярные темы, которые обсуждают пользователи.