Зимой в "Сокольниках" появятся новые развлечения для взрослых и детей

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Зимой в парке "Сокольники" для посетителей откроется новый каток в лесопарковой зоне, сообщает официальный сайт мэра Москвы. Его протяженность составит полтора километра.

У нового катка будет натуральное покрытие, так что гости парка смогут кататься на нем даже в сильные морозы. Кроме того, возле катка откроется чайный домик, где можно будет отдохнуть, согреться и перекусить.

Для самых маленьких гостей "Сокольников" на площадке "Танцпол 3+" откроется зимний конструктор, из которого дети создадут свои ледовые шедевры.

На всепогодной лыжной трассе в течение зимы пройдут юмористические забеги. Так, к открытию фестиваля проведут "ВсеЗОНТный забег", участники которого возьмут с собой зонты и вместе с ними пройдут дистанцию, а в феврале запланировали забег "ФуфЛыжников" в телогрейках и фуфайках.