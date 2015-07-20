Греция начала процедуру выплаты 6 млрд евро ЕЦБ и МВФ

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Греция начала процедуру выплаты 6,25 миллиарда евро Европейскому центральному банку (ЕЦБ) и Международному валютному фонду (МВФ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство финансов страны.

В понедельник, 20 июля, Греции предстоит выплатить 4,2 миллиарда евро основного долга ЕЦБ и процентов по нему. Еще 2,05 миллиарда евро являются задолженностью перед МВФ, которую должны были погасить еще 30 июня. Также греческие власти собираются погасить кредит в 500 миллионов евро центральному банку страны.

Ранее Европейская комиссия (ЕК) одобрила выделение Афинам бридж-кредита в размере 7,16 миллиарда евро для промежуточного финансирования страны.

Остаток этих средств после выплат ЕЦБ и МВФ должен дать стране возможность продержаться во время предстоящих в ближайшие недели переговоров о новой трехлетней кредитной программе, по которой Греция может получить около 86 миллиардов евро.

Обсуждение этой программы стало возможным после того, как греческий парламент принял закон о реформах. В документе фиксируются изменения в налоговом законодательстве, в сфере социального обеспечения и страхования.

Напомним, в начале июля Греция не сделала выплат по очередному траншу кредита Международного валютного фонда и допустила тем самым технический дефолт. Международную программу финансовой помощи заморозили.

Правительство страны решило провести референдум, на котором греки должны были высказать свое мнение о будущем страны – согласиться ли на меры жесткой экономии в обмен на новые кредиты или наоборот.

В ходе референдума большинство опрошенных ответили отрицательно на вопрос о соглашении с кредиторами.

Однако 13 июля стало известно о том, что на экстренном саммите Евросоюза соглашение с Грецией все-таки было достигнуто. Детали сделки пока неизвестны, но стороны смогли договориться о плане дальнейших действий.