Законопроект о "праве на забвение" принят в первом чтении

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона о так называемом "праве на забвение" в интернете. Документ предоставляет право требовать от операторов поисковиков прекращения выдачи ссылок на сайты или отдельные их страницы, которые содержат неверную информацию о гражданине, сообщает Агентство "Москва".

Парламентарии решили дать гражданам возможность убирать из поисковых запросов нежелательную информацию о себе, поскольку данные в сети не всегда являются актуальными и достоверными. Кроме того, по словам авторов законопроекта, некоторая информация распространяется в интернете с нарушением законодательства.

Если закон примут окончательно, то он вступит в силу с 1 января 2016 года.

При получении соответствующего обращения, поисковик обязан принять меры в течение трех календарных дней. Отказ оператора может быть обжалован в суде. Если там будет доказано, что ссылки являются неактуальными, необъективными или клеветническими, то по решению суда поисковик будет обязан убрать их. В этом случае оператора оштрафуют на 100 тысяч рублей.

Поисковик не имеет право разглашать информацию о факте обращения гражданина.

При этом граждане смогут потребовать только удалить ссылки из результатов поисковых запросов. Сами интернет-ресурсы, содержащие информацию, закрываться не будут.

По мнению директора некоммерческого партнерства "Информационная культура" Ивана Бегтина, законопроект, рассматриваемый в Госдуме, обладает нечеткими определениями. Из-за этого любой сайт со строкой поиска может получить статус поисковика. "То есть найти информацию о конкретном человеке будет невозможно не только в поисках "Яндекса" или Mail.ru, но и на внутренних поисках интернет-ресурсов", – отметил эксперт.

Он также заявил, что принятие законопроекта выгодно, в первую очередь, знаменитостям и политикам. "Простым людям просто не за чем удалять о себе ссылки в интернете", – пояснил Бегтин.

Если законопроект будет принят в том виде, в котором он рассматривается сейчас, это нанесет серьезный удар по национальным поисковикам, поскольку иностранные компании могут сопротивляться исполнению законодательства. "В результате наши операторы поисковых систем будут вынуждены постоянно заниматься самоцензурой, и доверие к ним пользователей существенно упадет", – полагает эксперт.

Напомним, законопроект "о праве на забвение" в интернете был внесен в Госдуму в мае 2015 года. Разработчики документа указывали на то, что такая возможность в первую очередь нужна простым гражданам. Парламентарии также ссылались на тот факт, что Евросоюзе уже год действует подобный закон.

Отметим, что представители поисковиков могут предложить поправки в документ к его второму чтению.