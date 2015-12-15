Госдума намерена ввести годовой мораторий на тарифы ОСАГО

Фото: ТАСС/Антон Тушин

Госдума приняла в первом чтении закон, который запрещает менять тарифы обязательного автострахования чаще одного раза в год, сообщает "Интерфакс".

Проект закона определяет срок действия установленных предельных размеров и требований к структуре страховых тарифов. Они должны действовать не менее одного года. При этом проект акта тарифов ОСАГО подлежит общественному обсуждению и экспертизе.

Правительство и Центробанк поддержали законопроект при условии его доработки ко второму чтению.

Как изменилась стоимость ОСАГО

Отметим, в апреле ЦБ увеличил тариф по ОСАГО в среднем на 40 процентов. Цена полиса зависит от возраста и стажа водителя, мощности автомобиля и от региона, в котором он используется.

Помимо этого, стоимость страховки может быть значительно увеличена за вождение в пьяном виде, сообщение заведомо ложных сведений или бегство с места ДТП. В настоящее время страховой тариф для легкового автомобиля составляет 3432 – 4118 рублей.

Несмотря на повышение тарифов увеличились и выплаты по страховым полисам ОСАГО. За 9 месяцев текущего года они выросли на 36 процентов. Всего страховщики компенсировали автомобилистам более 86 миллиардов рублей.

Сейчас в Москве и области максимальная сумма компенсации составляет 500 тысяч, а по всей стране – 50 тысяч рублей.