Госдума рассмотрит постановление по событиям "Марша миллионов"

Госдума сегодня рассмотрит два проекта заявления по событиям 6 мая в Москве, когда шествие "Марша миллионов" привело к массовым беспорядкам. Депутаты помимо включенного проекта заявления, разработанного фракцией "Единая Россия", с голоса внесли сегодня в повестку дня проект заявления оппозиции. С соответствующей просьбой к палате обратился один из авторов документа, замруководителя фракции "Справедливая Россия" Геннадий Гудков, передает ИТАР-ТАСС.

Проект заявления оппозиции – представителей фракций справороссов и КПРФ - содержит обращение к Генеральной прокуратуре РФ с требованием осуществить проверку всех выявленных фактов нарушения прав граждан со стороны полиции и принять предусмотренные законом меры прокурорского реагирования, а также призыв к Верховному суду РФ дать оценку сложившейся порочной судебной практике. Одновременно в документе выражается сожаление в связи с тем, что "в результате провокации, совершенной группой неустановленных лиц, указанные мероприятия были омрачены столкновением с силами правопорядка". "Провокаторы достигли намеченной цели: проведение митинга было фактически сорвано, в ходе возникших беспорядков есть раненные и пострадавшие с обеих сторон", - отмечается в проекте.

Депутаты предлагают Госдуме решительно осудить "действия провокаторов, направленные на подрыв и компрометацию мирных акций протеста", и потребовать "объективного и честного расследования противоправных действий отдельных лиц, грубо нарушивших российское законодательство".

В свою очередь проект заявления "Единой России" призывает к ответственности провокаторов массовых беспорядков во время событий 6 мая в Москве.

В документе, в частности, отмечается, что во время событий, "произошедших 6 мая 2012 года в Москве, представителями оппозиции были грубо нарушены условия и не выполнены требования законодательства к проведению шествия, совершены действия, повлекшие нарушения общественного порядка, имели место нападения на сотрудников полиции и призывы к массовым беспорядкам". "Под масками, прячась за спины граждан, совершались не просто агрессивные действия, а нападения на сотрудников правоохранительных органов", - говорится в проекте.

Как подчеркивают депутаты, "только благодаря профессиональным и ответственным действиям сотрудников полиции удалось пресечь противоправные действия и защитить граждан, оказавшихся в зоне провокаций, а также не допустить распространения агрессии в отношении жителей Москвы, локализовать общественную угрозу и обеспечить общественную безопасность".

Разработчики проекта заявления, отмечают, что около сорока сотрудников полиции получили телесные повреждения разной степени тяжести, двадцать из них были госпитализированы. "Во всем мире нападение на сотрудников полиции является тяжким преступлением, действия, сопряженные с нарушением условий проведения массовых акций, пресекаются и строго наказываются", - подчеркивается в документе.

По мнению депутатов, в России "должны действовать нормы, защищающие граждан от провокаций и агрессивных действий". "Никто не имеет права под предлогом политических лозунгов и манипуляций посягать на общественную безопасность и нападать на представителей органов правопорядка", подчеркивается в проекте заявления.

Массовые акции оппозиции начались в российской столице 6 мая. В ходе согласованного с властями шествия по Якиманке и митинга на Болотной площади начались столкновения с полицией. Пострадали десятки человек с обеих сторон. Более 400 демонстрантов были задержаны. Оппозиция продолжила свои акции в формате протестных "народных гуляний".