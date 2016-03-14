Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 марта 2016, 16:50

Политика

За организацию финансовых пирамид будут отправлять в колонию

Фото: m24.ru/Александр Авилов

За организацию финансовых пирамид будет введено уголовное наказание. Соответствующее решение примет Госдума России на пленарном заседании 15 марта, сообщает ТАСС.

"Экономический кризис – это время расцвета различных мошеннических схем. Принимаемый Госдумой закон – это ответ на такого рода действия", – подчеркнул спикер нижней палаты парламента Сергей Нарышкин.

Таким образом, за создание финансовой пирамиды можно будет отправиться в колонию на 6 лет или же заплатить штраф в размере 1,5 миллиона рублей.

Финансовые пирамиды – один из видов мошеннической схемы, когда вкладчикам предлагают вложить деньги на определенный счет (или купить акции) с необычайно высокой доходностью. Выплаты первым участникам производятся за счет дальнейших денежных поступлений, а большая часть участников вообще не получает обратно свои средства.

Наибольшей известностью в России пользуется МММ, финансовая пирамида, которая возникла в начале 90-х годов и функционировала на протяжении примерно двух лет. Количество обманутых вкладчиков исчислялось миллионами.

Ранее закон формально не запрещал создавать финансовые пирамиды, таким образом, организаторы могли заниматься этим фактически безнаказанно.

Госдума законы расследования финансовые пирамиды

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика