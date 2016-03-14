За организацию финансовых пирамид будут отправлять в колонию

Фото: m24.ru/Александр Авилов

За организацию финансовых пирамид будет введено уголовное наказание. Соответствующее решение примет Госдума России на пленарном заседании 15 марта, сообщает ТАСС.

"Экономический кризис – это время расцвета различных мошеннических схем. Принимаемый Госдумой закон – это ответ на такого рода действия", – подчеркнул спикер нижней палаты парламента Сергей Нарышкин.

Таким образом, за создание финансовой пирамиды можно будет отправиться в колонию на 6 лет или же заплатить штраф в размере 1,5 миллиона рублей.

Финансовые пирамиды – один из видов мошеннической схемы, когда вкладчикам предлагают вложить деньги на определенный счет (или купить акции) с необычайно высокой доходностью. Выплаты первым участникам производятся за счет дальнейших денежных поступлений, а большая часть участников вообще не получает обратно свои средства.

Наибольшей известностью в России пользуется МММ, финансовая пирамида, которая возникла в начале 90-х годов и функционировала на протяжении примерно двух лет. Количество обманутых вкладчиков исчислялось миллионами.

Ранее закон формально не запрещал создавать финансовые пирамиды, таким образом, организаторы могли заниматься этим фактически безнаказанно.