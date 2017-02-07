Всеобщую бесплатную приватизацию жилья продлят бессрочно

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Всеобщая бесплатная приватизация будет продлена бессрочно, сообщает ТАСС. Об этом журналистам заявил первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

По его словам, 8 февраля законопроект о продлении приватизации будет рассмотрен в Госдуме во втором чтении.

Ранее стало известно, что депутаты Александр Сидякин и Павел Качкаев подготовили поправки о продлении бесплатной приватизации для всех категорий граждан до 2019 года. Принятый в первом чтении законопроект продлевал это право до 2020 года для отдельных категорий граждан, в том числе жителей Крыма и жильцов аварийных домов.