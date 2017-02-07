Форма поиска по сайту

Новости

07 февраля 2017, 16:40

Политика

Всеобщую бесплатную приватизацию жилья продлят бессрочно

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Всеобщая бесплатная приватизация будет продлена бессрочно, сообщает ТАСС. Об этом журналистам заявил первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

По его словам, 8 февраля законопроект о продлении приватизации будет рассмотрен в Госдуме во втором чтении.

Ранее стало известно, что депутаты Александр Сидякин и Павел Качкаев подготовили поправки о продлении бесплатной приватизации для всех категорий граждан до 2019 года. Принятый в первом чтении законопроект продлевал это право до 2020 года для отдельных категорий граждан, в том числе жителей Крыма и жильцов аварийных домов.

В январе 2016 года срок действия бесплатной приватизации жилья для всех категорий граждан продлили до 1 марта 2017 года.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев отмечал, что продлевать сроки бесплатной приватизации жилья до бесконечности нельзя и процедуру необходимо сделать бессрочной.

Подать документы на приватизацию жилья можно двумя способами – через городские центры госуслуг "Мои документы" (МФЦ) или через портал госуслуг.

Специалисты МФЦ самостоятельно формируют весь пакет документов, дополняя заявление и личные документы членов семьи заявителя всеми необходимыми сведениями и справками.

Госдума приватизация законы

