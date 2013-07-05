Депутаты готовят проект о переходе на круглогодичное зимнее время

Фото: ИТАР-ТАСС

Комитет Госдумы по охране здоровья намерен осенью 2013 года внести на рассмотрение депутатов законопроект о переходе на круглогодичное зимнее время. Об этом сообщил глава комитета Сергей Калашников.

"К концу прошлой зимы мы стали получать огромное количество гневных писем от граждан... Я думаю, что ситуация снова обострится в октябре-ноябре, поэтому мы с сентября планируем целый ряд действий, включая внесение закона", - приводит РИА Новости слова Калашникова.

Впервые летнее время было введено в России в 1917 году декретом Временного правительства. С тех пор система исчисления времени в стране менялась не раз, однако с 1992 года до 2011-го Россия существовала и по зимнему, и по летнему времени. В 2011 году было принято решение об окончательном переходе на летнее. Эта система опережает астрономическое время на два часа.

Переход на летнее время вызвал неоднозначную реакцию россиян - многие говорили о хроническом недосыпании и усталости. В 2012 году депутаты внесли на рассмотрение законопроект "Об исчислении времени", но он был отклонен правительством.