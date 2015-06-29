Чехов оживет в интернете: 24 часа классика будут читать онлайн

Фото: chekhov.withgoogle.com

В МХТ имени Чехова состоялась презентация проекта "Чехов жив". Российский книжный союз, Google и Художественный театр объединили усилия, чтобы 25 сентября запустить на мировой онлайн-сцене чеховские чтения – более 500 участников из разных стран на протяжении 24 часов выступят с произведениями писателя в прямом эфире.

Наряду с пользователями интернета, в проекте примут участие актеры, политики, спортсмены, музыканты. Среди них – Олег Табаков, Рената Литвинова, Константин Хабенский, Игорь Верник, Максим Матвеев, Николай Чиндяйкин и другие.

Любой пользователь может представить свою версию чеховского текста. Для этого необходимо отправить заявку на g.co/chekhov.

Одним из организаторов чтений стал Художественный театр. Игорь Золотовицкий, ректор Школы-студии МХАТ, убежден, что "Чехов жив" – проект просветительский: "Молодежь не надо воспитывать, с ней надо разговаривать – в нашем случае чеховским текстом, его произведениями. И если двести человек, увидев в этом проекте своих кумиров, возьмут томик Чехова и что-то прочтут, значит, мы уже достигли своей цели. В наше циничное, озлобленное время это прекрасный посыл доброты. В русской литературе и в русском театре есть люди, словно пришедшие из космоса. Так вот Чехов – космический человек. Мы его десятилетиями разгадываем, и нам кажется, что мы вроде о нем все знаем. Но это не так. Каждая фраза может повернуться иначе, не говоря уже о многочисленных решениях его пьес. "Чехов жив" – еще один шажочек, чтобы по-другому воспользоваться всеми нашими гаджетами и получить от этого духовное обогащение".

Чтобы подобрать отрывок из произведений Чехова или рассказ, пользователь может воспользоваться функцией теста, по итогам которого программа определит архетип из мира персонажей Чехова и предложит свой вариант текста для чтения на камеру.

Елена Гремина, сооснователь Театра.doc, к которой обратились организаторы проекта как к эксперту по Чехову, выделила 28 наиболее узнаваемых персонажей и объединила их в 15 архетипов. "Мир Чехова густонаселенный. Его герои никуда не делись – они живут среди нас, – говорит Гремина. – Мы до сих пор мы встречаем циников вроде Цыбукина или девушек как Соня из "Дяди Вани", которые всю жизнь мечтают о чем-то прекрасном. Пройдя тест, я с большим удивлением обнаружила, что все работает! Я вечная страдалица Липа! Мне кажется, что Чехов заслуживает того, чтобы его произведения вошли в жизнь людей, не знакомых с его наследием. Для меня лично этот проект имел целебное воздействие. Очень интересно было погрузиться в этот мир и найти в нем какие-то неожиданные связи, вдруг понять, к примеру, что какие-то герои Чехова – хипстеры конца XIX – начала XX века".

Продюсер проекта "Чехов жив" Фекла Толстая поделилась с порталом m24.ru, своими соображениями, касающимися формата чтений: "Мы должны лучше знать вещи, которые, как мне кажется, очень важны для нашей культуры, и молодые люди, читающие в разы меньше, тоже должны к этому приобщаться. Работая над проектом и перечитывая Чехова, я открываю для себя массу нюансов – одни забылись со временем, другие встретились впервые. И это огромное удовольствие! Я считаю, что проекты, соединяющие современные технологии и классику, никак не обижают наших великих писателей. Более того, это нас обогащает! Почему, к примеру, нельзя читать рассказы с экрана телефона или передавать эстафету своему коллеге – записать рассказ на видео? Мы можем взять книжку, погуглить, найти те отрывки из произведений Чехова, которые читали Ирина Пегова, Андрей Белый, Николай Чиндяйкин. У меня дух захватывало, когда слушала их – знакомый текст звучал как в первый раз. Монолог Сони или отрывок из "Дамы с собачкой" – все это дает яркие переживания. Разве это не стоит того?"

Фото: ТАСС/ Василий Смирнов

Проект имеет все шансы стать одним из ключевых мероприятий в рамках Года литературы. Присоединиться к чтениям можно до 10 августа, отправив заявку через простую онлайн-форму, куда необходимо загрузить видео с исполнением рассказа Чехова.