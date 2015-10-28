Генпрокуратура и ФСБ не нашли нарушений в работе Windows 10

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Генпрокуратура проверила Windows 10 и пришла к выводу, что операционная система действует в рамках российского законодательства, хотя и собирает большое количество сведений о пользователях, сообщают "Дни.Ру".

В ведомстве отметили, что пользователь программного обеспечения добровольно соглашается на обработку данных, которые указал при установке.

Это соответствует статье № 437 Гражданского кодекса закона "О персональных данных". В Генпрокуратуре подчеркивают, что пользователь Windows 10 может и не указывать информацию о себе.

"Операционная система Windows 10 может работать в режиме локальной учетной записи, то есть без использования сервисов, требующих предоставления персональных данных", – отмечает заместитель генерального прокурора Александр Буксман.

В свою очередь, в ФСБ заявили, что опасность утечки данных из компьютеров госоарганов, работающих на Windows 10, отсутствует. Однако депутаты остались недовольны проверкой и указали, что персональные данные россиян должны обрабатываться только на территории страны.