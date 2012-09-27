Водка с перцем и вино не подходят для лечения простуды - Онищенко

Геннадий Онищенко. Фото: ИТАР-ТАСС

Главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко усомнился в лечебных свойствах водки с перцем и теплого вина в качестве средств для лечения простуды.

"Водка с перцем и вино никогда не были народными средствами лечения ОРВИ. Более того, для больного любой алкоголь вреден", - сообщил Онищенко в интервью "Интерфаксу".

По мнению Онищенко, народными средствами борьбы с простудными заболеваниями являются травы, отвары, соки и морсы. Они не только укрепляют организм и способствуют поддержанию метаболизма, но и в целом положительно влияют на состояние здоровья.

Как отметил главный санитарный врач России, "тот, кто торгует водкой и вином, пытается причислить их к средствам народной медицины".

В России отмечен сезонный рост заболеваемости ОРВИ, который обычно приходится на начало октября. В ряде регионов РФ началась эпидемия простудных заболеваний.

В стране начата кампания по вакцинации против гриппа. Обычно эпидемии гриппа происходят в конце осени - начале зимы.