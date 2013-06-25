Россиянам не стоит увлекаться гамбургерами и суши - Онищенко

Геннадий Онищенко. Фото: ИТАР-ТАСС

Россиянам не стоит увлекаться гамбургерами и суши и больше употреблять русскую еду, заявил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

"Мы уповаем на высокую сознательность и пищевой патриотизм наших граждан, которые уже давно отказались от использования этой пищи в своем питании", - сказал Онищенко.

"Даже, если все эти суши-бары разом, дружно начнут игнорировать манифестно санитарные правила, погоду они не сделают. Их, слава Богу, мало у нас. Основной сегмент нашего питания лежит в области традиционного питания, если не считать такие экзотические включения типа "макдональдсов". Это все-таки экзотическое питание для нашего населения", - цитирует главного санитарного врача России "Интерфакс".

Геннадий Онищенко так же дал москвичам совет в связи с наступившей жарой. По его мнению, детям и пожилым людям лучше оставаться дома, а тем, кто обязан приходить в офис, делать это раньше, до часа пик. "Я сегодня пришел без пятнадцати три на работу, и никакой жары нет. Вы можете, например, часам к шести подходить", - отметил он.

Кроме того, россиянам стоит уменьшить двигательную активность, принимать витамины, перейти на более легкий режим питания, соблюдать питьевой режим и не забывать одевать головные уборы.