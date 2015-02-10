По московским меркам: Крупнейшая ТЭЦ столицы

Сетевое издание m24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. По рабочим дням мы публикуем информацию о "самых" местах города. Какая ветеринарная клиника крупнее других? Старейший НИИ города - где он? Самый большой искусственный каток Москвы и мира - какого он размера? Об этом и многом другом читайте в статьях "По московским меркам".



Теплоэлектроцентрали дают нам горячую воду, отопление и электроэнергию. ТЭЦ-26, согласно большинству источников, - крупнейшая теплоэлектроцентраль столицы. Эта ТЭЦ начала работу в марте 1979 года. Сегодня станция обеспечивает подачу тепла в жилые районы и на предприятия юга и юго-запада Москвы. Благодаря работе ТЭЦ-26 более двух миллионов жителей Коломенского, Чертанова, Ясенева, Бирюлева и Марьина получают горячее водоснабжение и электрическую энергию.

"Москва гид": Теплая Москва

Для повышения мощности на ТЭЦ-26 постоянно обновляется оборудование, проводятся реконструкции. Значительное внимание на станции уделяется охране окружающей среды - на котлах предусмотрены специальные установки, позволяющие снизить выброс вредных веществ на 20–30%. ТЭЦ является филиалом российской энергетической компании ОАО "Мосэнерго", подконтрольной ОАО "Газпром". Интересно, что предприятие фигурирует в известных российских фильмах: "Бригада" Алексея Сидорова и "Елена" Андрея Звягинцева.

Сергей Собянин запустил новый энергоблок на ТЭЦ-16

Что касается регионов России и остального мира, эксперты выделяют несколько крупнейших теплоэлектростанций. Согласно данным рейтингового агентства "Эксперт РА", крупнейшей теплоэлектростанцией мира является Сургутская ГРЭС-2. Также станция признается второй на планете по мощности. Сургутская станция обеспечивает электричеством районы Западной Сибири и Урала.

Еще один претендент на лидерство располагается в Германии, в городе Нейрат. История электростанции началась в 70-х годах прошлого века. Сейчас вместе со всеми своими семью блоками станция занимает площадь чуть менее полутора тысяч квадратных метров.

Также в число крупнейших теплоэлектростанций входит Тайчжунская ТЭС. Станция расположена в Китае, остров Тайвань. Предприятие объединяет десять энергоблоков, первые из них были построены в 1992 году.