ГИБДД назвала самые угоняемые машины в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Самыми угоняемыми машинами в столице в этом году стали Mazda 3, Ford Focus, Mitsubishi Lancer, Hyundai Solaris и Kia Rio, сообщает пресс-служба московского управления ГИБДД. Среди автомобилей отечественного производства первое место в этом рейтинге занимает Lada Priora.

Всего за первые девять месяцев этого года в столичном регионе произошло свыше 7,6 тысяч угонов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество таких преступлений снизилось на 9%. По-прежнему наибольшее количество краж и угонов автотранспорта совершается в ночное время.

Отметим, что самой угоняемой машиной в Москве в прошлом году стала Honda Pilot. Вторую строчку своеобразного рейтинга заняла Mazda CX-7, а третью – Range Rover.

При этом "японцы" удерживали первенство и в общем количестве угонов – чуть менее половины. Также автоворы часто смотрели в сторону "немцев", "британцев" и "американцев". Интересно, что больше всего угонов произошло в сентябре, апреле и июне, а меньше всего – в мае и ноябре.