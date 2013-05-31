Регистрация авто из других регионов снизит нагрузку на ГИБДД - эксперт

В Москве разрешат регистрацию авто из других регионов

В Москве можно будет регистрировать автомобили из любых регионов страны. Это позволит снизить нагрузку на инспекторов, считает руководитель правового департамента Российского автомобильного товарищества Сергей Волгин.

"Нагрузка на некоторые подразделения упадет. В Москве сейчас есть явный перекос, отделения перегружены, а в других инспектора неделями ничего не делают", - рассказал Волгин в эфире "Москва FM".

Напомним, ГИБДД планирует изменить порядок постановки машин на учет и разрешить регистрацию независимо от места прописки владельца. Так, до одобрения проекта Госавтоинспекция собирается проверить эффективность новых правил регистрации в Москве и Подмосковье.

Стоит отметить, что такая инициатива появлялась у Госавтоинспекции год назад. Однако тогда тестирование так и не началось. О дате начала эксперимента в этом году пока не сообщается.