Столичный сотрудник полиции задержан при получении взятки

Фото: ИТАР-ТАСС

При получении взятки задержан инспектор ДПС ГИБДД. За несоставление административного протокола он просил 30 тысяч рублей.

В субботу 24 ноября в полицию обратился 41-летний гражданин, заявивший о факте вымогательства 30 тысяч рублей инспектором ДПС ГИБДД за несоставление протокола об административном нарушении. Протокол инспектор должен был выписать за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, сообщает "Интерфакс".

Позднее сотрудники оперативных служб задержали старшего инспектора ДПС ГИБДД ОВД ЮВАО при получении взятки в размере 28 тысяч рублей. По данному факту материалы были переданы для принятия решения следственными органами. В настоящий момент производится проверка.

Непосредственные руководители виновного сотрудника полиции понесут строгую дисциплинарную ответственность, а сам старший инспектор по отрицательным мотивам будет уволен из ОВД.