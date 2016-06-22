ГИБДД предложит наказание за опасное вождение

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

ГИБДД России поручено к осени подготовить предложения в законодательство о конкретном наказании за новый вид правонарушения – агрессивное вождение. Об этом сообщил в интервью "Российской газете" глава ведомства Виктор Нилов.

Новая редакция правил дорожного движения, запрещающая так называемое опасное вождение, была утверждена постановлением правительства РФ и вступила в силу 8 июня. Пока в законе имеется только сам термин, наказание за него еще не определено.

"Безусловно, всех волнует не столько терминология, сколько как она будет действовать. Нам поручено до осени подготовить в инициативном порядке предложение по мерам ответственности за это правонарушение", – заявил Нилов.

Он также сообщил, что ГИБДД обсуждает наказание за опасное вождение "с экспертами, с журналистским сообществом".

По его словам, на первом этапе, вероятнее всего, будет введен только штраф без лишения прав или административного ареста – необходимо наработать первую практику, возможно, судебную.

Ранее появилась информация о том, что сотрудники Госавтоинспекции будут "отлавливать" лихачей по характерной для опасной езды символике на автомобилях. Позже эту новость опровергли в ГИБДД.