Короткое замыкание могло стать причиной взрыва на АЭС во Франции

Фото: ТАСС/Imago

Взрыв в машинном зале АЭС "Фламанвиль" на северо-западе Франции мог произойти в результате короткого замыкания, сообщили РИА Новости со ссылкой на префектуру департамента Манш.

Как отметили представитель местных властей, это не радиоактивная зона и никакого риска выброса нет. Причины инцидента устанавливаются, но наиболее вероятная из них – короткое замыкание.

Раненых в результате взрыва нет, но несколько человек получили отравления.