Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля 2017, 15:46

В мире

Короткое замыкание могло стать причиной взрыва на АЭС во Франции

Фото: ТАСС/Imago

Взрыв в машинном зале АЭС "Фламанвиль" на северо-западе Франции мог произойти в результате короткого замыкания, сообщили РИА Новости со ссылкой на префектуру департамента Манш.

Как отметили представитель местных властей, это не радиоактивная зона и никакого риска выброса нет. Причины инцидента устанавливаются, но наиболее вероятная из них – короткое замыкание.

Раненых в результате взрыва нет, но несколько человек получили отравления.

Мощный взрыв произошел 9 февраля в машинном зале на АЭС "Фламанвиль" на северо-западе Франции. Взрыв прогремел на стройплощадке третьего энергоблока станции, вызвав возгорание. В настоящий момент огонь ликвидирован.

Работа одного из двух реакторов АЭС остановлена.

Франция АЭС взрыв чп жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика