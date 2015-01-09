Два человека погибли при захвате заложников в Париже

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Не менее двух человек погибли при захвате заложников в кошерном магазине на востоке Парижа, сообщает агентство "Франц-Пресс" со ссылкой на источник.

Неизвестный взял в заложники как минимум пятерых человек. По сообщениям СМИ, среди них есть женщины и дети. Захватить заложников мог тот же человек, который напал на полицейских в пригороде Монруж 8 января. Тогда погибла женщина-полицейский, ее коллега был серьезно ранен.

Ранее французские следователи установили связь между вероятными участниками нападения на редакцию Charlie Hebdo братьями Саидом и Шерифом Куаши и подозреваемым в расстреле сотрудницы полиции в парижском пригороде – якобы трое подозреваемых были знакомы друг с другом и принадлежали к одной организации джихадистов, действовавшей на северо-востоке французской столицы, сообщает МИА "Россия сегодня".

Напомним, утром утром 7 января в редакцию сатирического журнала, который публиковал карикатуры на религиозные темы, ворвались вооруженные люди и открыли огонь. В результате стрельбы погибли 12 человек, в том числе 10 сотрудников издания и двое полицейских. Еще 11 человек получили ранения.

По этому делу уже задержаны 9 человек, при этом главные подозреваемые – братья Шериф и Саид Куаши – пока остаются на свободе. По предварительным данным, 9 января они захватили заложников в городе Даммартен-ан-Гоэль, расположенном в 50 километрах к северу от Парижа.