Будущее Капелло в сборной России по футболу определят к июлю

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

"Тренерский вопрос" в сборной России по футболу решится к началу июля. Соответствующее заявление сделал министр спорта России Виталий Мутко, сообщает "Р-Спорт".

"Тема отставки Капелло обсуждается, мы взяли паузу, не скрою, определенные решения уже приняты. Эта тема будет еще обсуждаться на заседании исполкома Российского футбольного союза", - подчеркнул Мутко.

Министр также отметил, что раздумывает над возможностью возглавить РФС. В настоящее время он не может это сделать из-за того, что уже занимает ключевой пост в спортивном министерстве. Однако если совмещение должностей разрешат, Мутко может стать новым главой РФС.

Что касается сборной России по футболу, ее перспективы пока не радужные. В воскресенье подопечные Капелло проиграли на своем поле австрийцам со счетом 0:1. Это означает, что национальная команда России потеряла почти все шансы занять первое место в отборочной группе и сохраняет лишь призрачные надежды на второе место.

Впрочем, даже третье место - не приговор, так как россиянам придется сыграть в стыковых матчах отнюдь не с грандами европейского футбола. Однако за нынешний отборочный цикл сборная России одержала лишь одну победу, обыграв Лихтенштейн. Другая победа (над Черногорией - 3:0) является "технической".