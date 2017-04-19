Форма поиска по сайту

19 апреля 2017, 19:02

Безопасность

Задержан старший брат предполагаемого организатора теракта в Петербурге

ФСБ подтвердила задержание старшего брата предполагаемого организатора теракта в петербургском метро Аброра Азимова – Акрама, сообщает телеканал "Москва 24".

Задержали Азимова в поселении Московский в ТиНАО. Как полагает следствие, Акрам Азимов 1988 года рождения оказывал пособническую помощь по переправке денежных средств, которые использовались при подготовке теракта.

Также его подозревают в организации канал связи с эмиссарами международных террористических организаций.

Гражданина России Аброра Азимова 1990 года рождения задержали 17 апреля в Одинцовском районе Московской области. При себе он имел огнестрельное оружие и боеприпасы. Решением суда он арестован до 3 июня.

Аброр проживал вместе с братом, женой и племянниками в маленькой деревне во Владимирской области. Соседи отзывались о нем как о приветливом парне.

Теракт произошел в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля. Бомба взорвалась в вагоне поезда на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт". Взрывное устройство активировал смертник.

В результате трагедии погибли 15 человек, около 50 получили ранения.

ФСБ следствие теракты задержание

