Задержан старший брат предполагаемого организатора теракта в Петербурге

ФСБ подтвердила задержание старшего брата предполагаемого организатора теракта в петербургском метро Аброра Азимова – Акрама, сообщает телеканал "Москва 24".

Задержали Азимова в поселении Московский в ТиНАО. Как полагает следствие, Акрам Азимов 1988 года рождения оказывал пособническую помощь по переправке денежных средств, которые использовались при подготовке теракта.

Также его подозревают в организации канал связи с эмиссарами международных террористических организаций.

Гражданина России Аброра Азимова 1990 года рождения задержали 17 апреля в Одинцовском районе Московской области. При себе он имел огнестрельное оружие и боеприпасы. Решением суда он арестован до 3 июня.

Аброр проживал вместе с братом, женой и племянниками в маленькой деревне во Владимирской области. Соседи отзывались о нем как о приветливом парне.