Минкульт проведет внутреннюю проверку в связи с задержанием замминистра Пирумова

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Министерство культуры РФ проведет собственную внутреннюю проверку в связи с задержанием ФСБ замминистра Григория Пирумова и ряда руководящих работников министерства, подозреваемых в хищении денежных средств, сообщает Агентство "Москва".

"Министр культуры РФ Владимир Мединский проинформирован о мероприятиях, проводимых следственными органами России, и находится в контакте с руководством ФСБ России по данному вопросу. Минкультуры инициирована собственная внутренняя проверка. Отметим также, что за последние годы реставрационная отрасль под руководством заместителя министра Григория Пирумова достигла существенных успехов", – заявили в пресс-службе министерства.

Напомним, ФСБ России завела уголовное дело в отношении нескольких руководящих работников Министерства культуры, в том числе замминистра Григория Пирумова, который отвечает за управление имуществом, охрану культурного наследия и использование памятников истории.

Чиновники и несколько предпринимателей, подозреваются в хищении денег, выделенных на проведение реставрационных работ на объектах культурного наследия. По местам жительства и работы фигурантов проходят обыски.