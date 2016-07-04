ФСБ начала проверку после автопробега выпускников на Gelandewagen

ФСБ России проводит проверку после сообщений об автопробеге выпускников академии ФСБ на внедорожниках Gelandewagen по улицам Москвы.
"В связи с публикациями в средствах массовой информации материалов критического содержания об организации празднования выпуска 2016 года слушателями Академии ФСБ России в Федеральной службе безопасности Российской Федерации проводится соответствующая служебная проверка", – говорится на сайте ведомства.
Ранее проверять информацию об участии выпускников академии ФСБ в заезде на внедорожниках начала столичная полиция.
В субботу в интернете появилось видео массового автопробега. По центру столицы проехали сразу тридцать Gelandewagen. Участники кортежа снимали все происходящее на мобильные телефоны. По словам одного из организаторов заезда, автомобили были арендованы.
Сайты по теме