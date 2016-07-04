ФСБ начала проверку после автопробега выпускников на Gelandewagen

В ФСБ после парада Gelandewagen началась служебная проверка

ФСБ России проводит проверку после сообщений об автопробеге выпускников академии ФСБ на внедорожниках Gelandewagen по улицам Москвы.

"В связи с публикациями в средствах массовой информации материалов критического содержания об организации празднования выпуска 2016 года слушателями Академии ФСБ России в Федеральной службе безопасности Российской Федерации проводится соответствующая служебная проверка", – говорится на сайте ведомства.

Ранее проверять информацию об участии выпускников академии ФСБ в заезде на внедорожниках начала столичная полиция.

В субботу в интернете появилось видео массового автопробега. По центру столицы проехали сразу тридцать Gelandewagen. Участники кортежа снимали все происходящее на мобильные телефоны. По словам одного из организаторов заезда, автомобили были арендованы.