Нелегальных мигрантов поселят в спеццентры без права передвижения

Фото: ИТАР-ТАСС

Нелегальных мигрантов, подлежащих выдворению за пределы России, будут содержать в специальных центрах без права свободного передвижения.

Гастарбайтеры будут содержаться под "административным арестом". Это несколько иное учреждение, чем тюрьма. Такое заявление в интервью "Российской газете" сделал руководитель Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский.

"Мы лишаем этих граждан свободного передвижения по Российской Федерации, тем самым исключая возможность их переезда, свободное перемещение по городу, в этом смысле они ограничены. Безусловно, в центрах будут организованы питание, охрана, содержание", - сообщил Ромодановский.

Когда начнут работу первые подобные центры, пока не известно.

Глава ФМС отметил, что нарушителей миграционного режима много. "Мы выявили более 3 миллионов тех, кому будем закрывать въезд в Россию. Это в основном те, кто превышает свой законный срок пребывания в стране на 30 суток и более. Уже закрыли въезд примерно 83 тысячам", - сказал он.

Чтобы в будущем было меньше проблем с выявлением нелегалов, ФМС у всех иностранных рабочих снимает отпечатки пальцев. По словам Ромодановского, с 1 января дактилоскопию прошли более 1 миллиона человек.

Кроме того, за минувший год в сфере нарушения миграционного законодательства было наложено штрафов на 6 миллиардов рублей, с помощью судебных приставов взыскано 4 миллиарда рублей.