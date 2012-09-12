Подмосковная ФМС проверит все районы, где могут жить мигранты

ФМС Подмосковья начнет масштабную проверку мест, где могут незаконно проживать иностранные рабочие. Это решение было принято после пожара в подпольном швейном цехе в Егорьевске

Федеральная миграционная служба Московской области 12 сентября начнет масштабную проверку мест, где могут незаконно проживать иностранные рабочие. Накануне власти Подмосковья уже приступили к проверке мест возможного пребывания мигрантов.

Такое решение было принято после пожара в подпольном швейном цехе в Егорьевске. Накануне, 11 сентября там в огне погибли 14 человек. По предварительным данным, это приезжие из Вьетнама.

По предварительным сведениям, все погибшие - сотрудники пошивочного цеха, которые трудились нелегально. При этом работодатель закрывал своих сотрудников в помещении. Именно это могло быть причиной гибели людей. Мигранты не смогли выбраться из горящего здания и задохнулись угарным газом.

Сейчас задача следствия - установить организаторов подпольного предприятия и владельцев помещения. Им грозит уголовное преследование за нарушение требований пожарной безопасности.

Только в 2012 году Федеральная миграционная служба уже дважды проводила проверки на этой подпольной фабрике. Однако они сводились к задержанию и депортации незаконных мигрантов. При этом предприятие продолжало работать.