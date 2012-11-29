На "Золотой мяч" претендуют Роналду, Месси и Иньеста

Лионель Месси. Фото: ИТАР-ТАСС

На "Золотой мяч" ФИФА претендуют три футболиста - Криштиану Роналду из "Реала", Лионель Месси из "Барселоны" и его одноклубник Андрес Иньеста. Имена претендентов на приз лучшего футболиста мира были названы в четверг на пресс-конференции ФИФА в Сан-Паулу.

Большинство специалистов считает, что наибольшие шансы выиграть трофей - у Месси.

Также объявлен список претендентов на звание лучшего тренера уходящего года. За почетное звание "тренера года" поборются Хосеп Гвардиола ("Барселона"), Висенте дель Боске (сборная Испании) и Жозе Моуринью ("Реал"), сообщает официальный сайт ФИФА.

Победитель определяется голосованием капитанов и тренеров национальных сборных, а также журналистов ведущих спортивных изданий. Церемония вручения наград пройдет 7 января 2013 года в Цюрихе.

Отметим, что три года подряд лучшим футболистом мира признавался Месси. Что касается "тренера года", то в прошлом году почетное звание большинством голосов отдали Гвардиоле.