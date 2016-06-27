Евро-2016. Битва предсказателей: прогноз на 27 июня

Во Франции начались матчи Евро-2016. Футболист, букмейкер, экстрасенс, фанат и попугай дали свои прогнозы на ближайшие матчи. Вы также можете выступить в роли эксперта и предугадать исход игр. Голосуйте за свои любимые команды и следите за тем, чей прогноз окажется верным в эфире "Москвы 24".

Болельщик



19:00. Италия – Испания. Выиграет: Испания 22:00. Англия – Исландия. Выиграет: Англия

Олег Даташвили

Букмекер



19:00. Италия – Испания. Выиграет: Испания 22:00. Англия – Исландия. Выиграет: Англия

Максим Афанасьев

Экстрасенс



19:00. Италия – Испания. Выиграет: Италия 22:00. Англия – Исландия. Выиграет: Исландия

Иоланта Воронова

Попугай



19:00. Италия – Испания. Выиграет: Испания 22:00. Англия – Исландия. Выиграет: Англия

Проша

Футболист