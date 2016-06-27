Форма поиска по сайту

Новости

Новости

27 июня 2016, 09:00

Спорт

Евро-2016. Битва предсказателей: прогноз на 27 июня

Во Франции начались матчи Евро-2016. Футболист, букмейкер, экстрасенс, фанат и попугай дали свои прогнозы на ближайшие матчи. Вы также можете выступить в роли эксперта и предугадать исход игр. Голосуйте за свои любимые команды и следите за тем, чей прогноз окажется верным в эфире "Москвы 24".

Болельщик


19:00. Италия – Испания. Выиграет: Испания

22:00. Англия – Исландия. Выиграет: Англия

Олег Даташвили

Букмекер


19:00. Италия – Испания. Выиграет: Испания

22:00. Англия – Исландия. Выиграет: Англия

Максим Афанасьев

Экстрасенс


19:00. Италия – Испания. Выиграет: Италия

22:00. Англия – Исландия. Выиграет: Исландия

Иоланта Воронова

Попугай


19:00. Италия – Испания. Выиграет: Испания

22:00. Англия – Исландия. Выиграет: Англия

Проша

Футболист

Дмитрий Булыкин
19:00. Италия – Испания. Выиграет: Испания

22:00. Англия – Исландия. Выиграет: Англия
Сюжет: Евро-2016
Евро-2016 прогнозы новости спорта

Главное

