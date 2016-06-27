Евро-2016. Битва предсказателей: прогноз на 27 июня

Во Франции начались матчи Евро-2016. Футболист, букмейкер, экстрасенс, фанат и попугай дали свои прогнозы на ближайшие матчи. Вы также можете выступить в роли эксперта и предугадать исход игр. Голосуйте за свои любимые команды и следите за тем, чей прогноз окажется верным в эфире "Москвы 24".
Болельщик
19:00. Италия – Испания. Выиграет: Испания
22:00. Англия – Исландия. Выиграет: Англия
Букмекер
19:00. Италия – Испания. Выиграет: Испания
22:00. Англия – Исландия. Выиграет: Англия
Экстрасенс
19:00. Италия – Испания. Выиграет: Италия
22:00. Англия – Исландия. Выиграет: Исландия
Попугай
19:00. Италия – Испания. Выиграет: Испания
22:00. Англия – Исландия. Выиграет: Англия