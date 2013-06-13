Спектакль "451 по Фаренгейту". Театр Et Cetera

В рамках проекта "Золотая коллекция" столичный департамент СМИ и рекламы и сетевое издание М24.ru представляют спектакль "451 по Фаренгейту" по произведению Рэя Брэдбери, поставленный в московском театре Et Cetera.

Встреча девушки и пожарного, сжигающего книги, переворачивает жизнь запрограммированного города, где люди выполняют исключительно чужие команды и переживают чужие драмы, глядя на экраны телевизоров, расставленных на каждом углу. Каждый, кто захочет сломать систему, обречен. И все же человек решается на бунт. Эта история – история прозрения, любви, обретения свободы, история погони и смерти.

И этот фантастический мир Брэдбери возникает на сцене, давая зрителям возможность услышать предупреждение известного американского писателя.

Сценарий и постановка - Адольф Шапиро; сценография и костюмы - Борис Заборов; художник по свету - Глеб Фильштинский; художник-конструктор - Юрий Суханов.

Действующие лица и исполнители:

Монтэг - Эльмо Нюгаген; жена - Марина Чуракова; девушка - Мария Скосырева; Битти - Игорь Яцко; Фабер - Сергей Дрейден; старуха - Татьяна Владимировна; пожарники - Никита Быченков, Андрей Кондаков, Сергей Плотников, Максим Ермичев; подруги - Анна Артамонова, Анжела Белянская, Анастасия Кормильцына; пилигримы - Амаду Мамадаков, Петр Смидович, Григорий Старостин, Сергей Тонгур, Алексей Доронин, Федор Урекин.

Фото: et-cetera.ru

В спектакле звучит музыка:

Concerto Grosso N5 для скрипки, симфонический оркестр и фортепиано за сценой Альфреда Шнитке, Концерт для скрипки с оркестром Филипа Гласса и песня Евгения Бачурина "Первый менестрель".

Напомним, телеверсии новых спектаклей будут появляться на сайтах Youtube и M24.ru каждую среду.