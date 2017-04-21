Форма поиска по сайту

21 апреля 2017, 15:54

Культура

В честь 90-летия со дня рождения Эльдара Рязанова в Москве пройдет автопробег

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Автопробег, приуроченный к 90-летию со дня рождения режиссера Эльдара Рязанова и 50-летию его фильма "Берегись автомобиля", состоится в столице 23 апреля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Колонна автомобилей стартует в 13:00 от Дербеневской набережной и проследует по маршруту Шлюзовая набережная – Садовое кольцо – Бережковская набережная – Воробьевское шоссе – киноконцерн "Мосфильм". Сопровождать участников автопробега будут мотоэскорт и милицейская "Волга" ГАЗ-21. В 17:30 все машины финишируют на территории киноклуба-музея "Эльдар" на Ленинском проспекте.

После автопробега все желающие смогут рассмотреть легендарные машины и пофотографироваться с ними.

В ноябре этого года исполнится 90 лет со дня рождения выдающегося кинорежиссера Эльдара Рязанова. В честь этой юбилейной даты учреждения культуры Москвы будут проводить мероприятия в течение всего года.

Эльдар Рязанов скончался 30 ноября 2015 года в возрасте 88 лет. Он снял около 30 фильмов, практически каждый из которых становился кинохитом. Самые знаменитые картины режиссера – "Карнавальная ночь", "Гусарская баллада", "Берегись автомобиля", "Жестокий романс", "Служебный роман", "Гараж", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Вокзал для двоих".

О том, чем нам так полюбились фильмы Эльдара Рязанова и сам талантливый режиссер, обладавший восхитительным чувством юмора, – читайте в материале m24.ru.


Эльдар Рязанов памятные даты автопробег свежий воздух

