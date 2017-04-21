В честь 90-летия со дня рождения Эльдара Рязанова в Москве пройдет автопробег

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Автопробег, приуроченный к 90-летию со дня рождения режиссера Эльдара Рязанова и 50-летию его фильма "Берегись автомобиля", состоится в столице 23 апреля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Колонна автомобилей стартует в 13:00 от Дербеневской набережной и проследует по маршруту Шлюзовая набережная – Садовое кольцо – Бережковская набережная – Воробьевское шоссе – киноконцерн "Мосфильм". Сопровождать участников автопробега будут мотоэскорт и милицейская "Волга" ГАЗ-21. В 17:30 все машины финишируют на территории киноклуба-музея "Эльдар" на Ленинском проспекте.

После автопробега все желающие смогут рассмотреть легендарные машины и пофотографироваться с ними.