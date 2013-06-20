Более 100 учеников выгнали с ЕГЭ в этом году в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Более ста учеников были удалены из классов при проведении ЕГЭ в Москве в этом году. Об этом заявил начальник управления госнадзора и контроля департамента образования Москвы Сергей Горбун на "круглом столе".

В этом году число пунктов проведения экзаменов сократилось до 300 против 550 в 2011 году, сообщает "Москва 24". За порядком следили 5,5 тысяч наблюдателей, причем в этой работе участвовали родители, педагоги и даже политические партии.

Всего с единого госэкзамена выгнали 122 ученика. Все их результаты были аннулированы и пересдать экзамен они смогут лишь в будущем году.

В ходе проведения ЕГЭ было составлено 25 административных протоколов о нарушениях. Горбун отметил, что речь идет о руководителях пунктов приема экзаменов.

Наиболее серьезное нарушение было зафиксировано в школе №29 в ЗАО. Там при проверке во время проведения ЕГЭ была обнаружена учительница математики из Центра образования №1488. У нее при себе был мобильный телефон и справочные материалы. В результате, директор школы №29, а также директор Центра образования сложили с себя полномочия, а педагог уволилась по собственному желанию.

Глава департамента образования Москвы Исаак Калина добавил, что в целом, москвичи написали ЕГЭ лучше среднего результата по стране.