Узнать результаты ЕГЭ можно на московском портале госуслуг

Фото: ИТАР-ТАСС

На московском портале госуслуг можно узнать результаты ЕГЭ или ГИА на несколько дней раньше, чем в школе. В онлайн-режиме учащийся сможет посмотреть свою экзаменационную работу, узнать, в каких заданиях были допущены ошибки, ознакомиться с результатами экзамена, и если он не согласен с ними - подать апелляцию.

При этом, чтобы посмотреть результаты ЕГЭ, не обязательно проходить процедуру регистрации. "Для авторизации в личном кабинете можно использовать логин и пароль участника экзамена, выданный в школе", – сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий

Но чтобы получить результаты ГИА, придется зарегистрироваться. "Процедура регистрации проста: введите и подтвердите ваш электронный адрес и номер вашего мобильного телефона, укажите свою фамилию, имя, отчество и номер карточки пенсионного страхования (СНИЛС)", - говорится в сообщении на портале госуслуг столицы.

После этого необходимо заполнить заявление: в электронную анкету следует вписать информацию о выпускнике и экзамене.

Напомним, столичный департамент образования опубликовал расписание предстоящего ЕГЭ. Из него следует, что досрочный период сдачи экзаменов пройдет в конце апреля.

Так, на 20 апреля назначены выпускные испытания по русскому языку, 23 апреля состоится досрочный экзамен по математике, 26 апреля – по иностранным языкам, географии, химии и истории, а 29 апреля – по информатике и ИКТ, биологии, обществознанию, литературе и физике.