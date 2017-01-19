Джордж Клуни впервые станет папой

Фото: ТАСС/Clemens Niehaus/Zuma

Американский актер Джордж Клуни скоро впервые станет папой, сообщает издание In Touch Weekly. Супруга 55-летнего актера Амаль Клуни беременна двойней, сообщил источник, близкий к его семье.

"Когда Джордж и Амаль были очень удивлены, когда узнали, что у них будет двойня, и немного напуганы – по их словам, одного ребенка было бы вполне достаточно. Но все же новость о том, что они ждут мальчика и девочку, сделала обоих по-настоящему счастливыми. Сейчас они чувствуют себя так, будто сорвали семейный джекпот", – приводит издание слова друга семьи, пожелавшего остаться неизвестным.

Он также сообщил, что больше всего, пожалуй, рад сам Джордж Клуни – закоренелый холостяк, долгое время не желавший даже слышать о браке и детях. По словам источника, актер даже разговаривает с животом своей жены.

Будущие родители пока никак не комментируют новость.