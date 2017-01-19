Джордж Клуни впервые станет папой

Фото: ТАСС/Clemens Niehaus/Zuma
Американский актер Джордж Клуни скоро впервые станет папой, сообщает издание In Touch Weekly. Супруга 55-летнего актера Амаль Клуни беременна двойней, сообщил источник, близкий к его семье.
"Когда Джордж и Амаль были очень удивлены, когда узнали, что у них будет двойня, и немного напуганы – по их словам, одного ребенка было бы вполне достаточно. Но все же новость о том, что они ждут мальчика и девочку, сделала обоих по-настоящему счастливыми. Сейчас они чувствуют себя так, будто сорвали семейный джекпот", – приводит издание слова друга семьи, пожелавшего остаться неизвестным.
Он также сообщил, что больше всего, пожалуй, рад сам Джордж Клуни – закоренелый холостяк, долгое время не желавший даже слышать о браке и детях. По словам источника, актер даже разговаривает с животом своей жены.
Будущие родители пока никак не комментируют новость.
38-летняя юрист Амаль Амалуддин стала женой Клуни в 2014 году. Аламуддин родилась в Ливане, окончила Оксфордский университет и юридическую школу в Нью-Йорке. В 2011 году она стала адвокатом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Амаль, кроме того, была приглашена ООН для выработки мирного соглашения между Израилем и Палестиной.
Ранее Джордж Клуни был женат на актрисе Талии Болсам. После развода в 1993 году актер пообещал себе больше никогда не жениться.