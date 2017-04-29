Глава МИД Германии сравнил поведение родственников Трампа с королевской семьей

Фото: ТАСС/Zuma/Richard Ellis

Назначение Иванки Трамп на пост в Белом доме раскритиковал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Он сравнил поведение родственников президента США с королевской семьей, сообщает агентство AFP.

Он также отметил, что визит дочери Трампа в Германию освещали как событие мирового масштаба. Речь шла об участии в форуме по женскому предпринимательству по приглашению Ангелы Меркель.

Габриэль заявил, что с занимающими официальные посты родственниками главы Белого дома общаются так, будто они члены королевской семьи.

Иванка Трамп получила должность ассистента президента США с конца марта 2017. Ее супруг Джаред Кушнер – старший советник главы государства.