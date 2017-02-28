Рейс Пхукет – Москва задержался на пять часов из-за состояния пассажиров

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur air, летевший из Пхукета в Москву, экстренно приземлился в Индии, сообщает Агентство "Москва".

27 февраля лайнер совершил вынужденную посадку на запасной аэродром Дели из-за резкого ухудшения здоровья пассажира. К борту прибыла скорая помощь, после чего пассажир смог продолжить полет.

Самолет должен был лететь в Россию, но вновь задержался, когда за помощью обратились родители ребенка с подозрением на приступ эпилепсии. Медиков вызвали повторно, ребенка госпитализировали. После этого лайнер отправился в Москву.

Задержка рейса составила пять часов, уточнила Матюшина. 28 февраля в 7:59 самолет приземлился в Домодедове.