Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 февраля 2017, 17:26

Регионы

Рейс Пхукет – Москва задержался на пять часов из-за состояния пассажиров

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur air, летевший из Пхукета в Москву, экстренно приземлился в Индии, сообщает Агентство "Москва".

27 февраля лайнер совершил вынужденную посадку на запасной аэродром Дели из-за резкого ухудшения здоровья пассажира. К борту прибыла скорая помощь, после чего пассажир смог продолжить полет.

Самолет должен был лететь в Россию, но вновь задержался, когда за помощью обратились родители ребенка с подозрением на приступ эпилепсии. Медиков вызвали повторно, ребенка госпитализировали. После этого лайнер отправился в Москву.

Задержка рейса составила пять часов, уточнила Матюшина. 28 февраля в 7:59 самолет приземлился в Домодедове.

Рейс Москва–Пхукет авиакомпании Royal Flight задержался на 26 часов. Он должен был вылететь 27 февраля в 01:40, но отправился 28 февраля в 04:00. Задержка произошла по технической причине.
Домодедово Пхукет задержка рейса авиа и аэропорты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика