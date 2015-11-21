Самолет в Домодедове пришлось буксировать из-за поломки шасси

Фото: m24.ru/Александр Авилов

У самолета, следовавшего рейсом Кишинев - Москва, при приземлении в московском аэропорту "Домодедово" оказалось сломано шасси, сообщает ТАСС.

Техническим службам пришлось отбуксировать его со взлетно-посадочной полосы.

"После посадки самолета рейса U6 2768, следовавшего по маршруту Кишинев - Москва, командир воздушного судна сообщил о необходимости произвести транспортировку воздушного судна с взлетно-посадочной полосы до места стоянки из-за поломки шасси. Технические службы аэропорта оперативно осуществили все необходимые действия", - рассказали в пресс-службе аэропорта.

Пострадавших в результате инцидента нет. Аэропорт работает в штатном режиме.