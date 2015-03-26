В Доме музыки выберут лучших юных пианистов

Фото: M24.ru/Александр Авилов

В Московском международном доме музыки с 27 марта по 1 апреля пройдет конкурс пианистов Владимира Крайнева. Участие в нем примут музыканты в возрасте до 18 лет, сообщает пресс-служба ММДМ.

Членами жюри конкурса станут такие известные пианисты, как Джон Лилл (Великобритания), Петр Палечны (Польша), Ванесса Латарш (Великобритания) и другие. Арт-директор смотра – Александр Романовский.

Гала-концерт юных пианистов состоится 1 апреля, в день рождения Владимира Крайнева, выдающегося российского пианиста, народного артиста и музыкального педагога. Молодые таланты поднимутся на сцену вместе с Национальным филармоническим оркестром России под управлением Владимира Спивакова.