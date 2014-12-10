"Взаимные санкции дали стимул отечественным фермерам" - Медведев

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В среду, 10 декабря, Дмитрий Медведев провел пресс-конференцию, в рамках которой отметил, что взаимные санкции России и запада дали хороший стимул к развитию отечественных фермерских хозяйств.

"Раньше значительная часть московских магазинов была укомплектована заграничными товарами. Причем не какими-то деликатесами, а рыбой, овощами и прочим. Теперь на полках - наши товары. Однако полностью заменить импорт пока не удалось", - сообщил премьер-министр России.

По его словам, заместить на прилавках импортную птицу удалось полностью, а свинину и говядину - лишь частично: на 80-85 и 65-70 процентов соответственно.

При этом Дмитрий Медведев отметил, что взаимные санкции дали стимул к развитию отечественных фермерских производств.

"За этот год у нас были открыты новые производства, около трехсот средних и крупных предприятий, а это десятки тысяч рабочих мест. Я сам посетил десяток, был недавно в Набережных Челнах, где построили химический комбинат", - добавил премьер.

По словам Медведева, в результате антироссийских и ответных санкций серьезные потери понесли обе стороны.

Премьер-министр добавил, что Россия в последние годы зависела не только от импорта, но и от нефти. Эта зависимость сформировала в 1960-70-х годах.

"В этом есть и преимущества. Мы сформировали запасы, которые нам позволяют переживать кризис. Если бы мы этого не сделали, то сейчас находились бы в крайне тяжелом положении. Но с иглы надо слезать. На это понадобится время", - добавил Медведев.

Напомним, что в рамках пресс-конференции Медведев также подвел итоги уходящего года. Он отметил их противоречивость и назвал 2014 год "исключительным и очень плотным".