Тысяча лучших учителей России получит по 200 тысяч рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 200 миллионов рублей субсидий на выплату премий лучшим учителям. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства.

"Выплата денежного поощрения осуществляется по результатам конкурса. Порядок его проведения и критерии конкурсного отбора лучших учителей установлены Минобрнауки России. Основными принципами проведения конкурса являются гласность, открытость и обеспечение равных возможностей для участия в нем учителей со стажем педагогической деятельности не менее трех лет", - отмечается в тексте документа.

Согласно распоряжению, "выплата денежного поощрения стимулирует преподавательскую и воспитательную деятельность, развитие творческого и профессионального потенциала учителей". Субсидии предоставляются в рамках нацпроекта "Образование" с 2006 года. В 2014 году денежное поощрение в размере 200 тысяч рублей каждое получит тысяча лучших учителей.

Учителя, достойные премии, определяются конкурсной комиссией. Так, при выборе учитывают высокие результаты учебных достижений обучающихся, создание учителем условий для приобретения обучающимися позитивного социального опыта, обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе современных технологий, а также наличие собственной методической системы.