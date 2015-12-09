Правительство высоко оценило антикризисный план

Антикризисный план правительства сработал – Медведев

Премьер-министр Дмитрий Медведев высоко оценил антикризисный план правительства в интервью российским телеканалам. По его словам, наличие плана помогло пережить наиболее трудные моменты в экономике, сообщает телеканал "Москва 24".

"Падение экономики остановлено, в будущем году она начнет расти", – заявил Медведев. По его данным, схожая ситуация наблюдается и в производственном секторе, где ожидается рост.

Премьер пообещал принять "незамедлительные меры" в случае дальнейшего падения цен на цефть. "Это станет проблемой, но правительство будет придерживаться реалистичных сценариев", – подчеркнул он.

Напомним, Министерство финансов России ожидает инфляцию на уровне 12,2 процента по итогам года. Об этом на сентябрьском пленарном заседании Госдумы заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Снижение темпов роста экономики РФ, по мнению Силуанова, в текущем году связано в первую очередь с внешними условиями.

"Мы делаем все, чтобы ключевая ставка и процентные ставки в экономике снижались. А бюджет - это основной инструмент снижения инфляции, давления на процентные ставки. Чем более он сбалансирован - тем меньше уровень ставок в экономике", - добавил он.

Банк России в сентябре ухудшил прогноз по инфляции в РФ на 2015 год до 12-13 процентов с ожидавшихся ранее 10,8 процента.