Московское "Динамо" вылетело из розыгрыша Кубка Гагарина

Фото: ТАСС

Столичное "Динамо" вылетело из розыгрыша Кубка Гагарина. Московские хоккеисты уступили в овертайме петербургскому СКА и выбыли из борьбы за трофей.

Счет в матче был открыт уже на 37-й секунде. Вадим Шипачев замкнул прострел Ильи Ковальчука и вывел хозяев вперед.

Следующая шайба в поединке была заброшена в начале третьего периода - Алексей Терещенко реализовал большинство. Однако практически сразу Антон Белов вновь вывел СКА вперед.

На 53-й минуте Сергей Соин поразил ворота Коскинена мощным щелчком и перевел встречу в овертайм.

Победу СКА принес Евгений Дадонов, который в результате комбинации оказался один на "пятаке" и спокойно переправил шайбу в вороту "Динамо". Итоговый счет встречи - 3:2 в пользу СКА.

Таким образом, армейцы становятся первыми полуфиналистами Кубка Гагарина. Соперник СКА определится в противостоянии ЦСКА и финского "Йокерита". После четырех матчей москвичи ведут со счетом 3:1.