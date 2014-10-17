Московское "Динамо" разгромило "Адмирал" в гостевом матче КХЛ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Московское "Динамо" разгромило "Адмирал" из Владивостока в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Поединок завершился со счетом 4:1, Денис Мосалев отметился дублем.

Счет был открыт на 10-й минуте встречи. Мосалев подкараулил отскок на "пятаке" и грамотно воспользовался ситуацией.

На 26-й минуте Рикард Йюнге реализовал большинство и восстановил статус-кво. Однако равновесие в счете держалось недолго, спустя девять минут Мосалев оформил дубль. на 36-й минуте Максим Соловьев точным броском завершил атаку своей команде и увеличил преимущество "Динамо" до двух шайб.

Последняя шайба в поединке была заброшена на 48-й минуте. "Бело-голубые" разыграли красивую комбинацию, завершившуюся мощным выстрелом Максима Карпова. Итоговый счет поединка - 4:1 в пользу "Динамо".

Таким образом, москвичи набирают 36 очков и остаются на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции.