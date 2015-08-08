Столичное "Динамо" в гостях обыграло "Анжи"

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Столичное "Динамо" одержало первую победу в новом сезоне Российской футбольной премьер-лиги. "Бело-голубые" одолели в гостях махачкалинский "Анжи" - 3:2.

Хозяева вышли вперед уже на 5-й минуте. Илья Максимов замкнул прострел партнера по команде. Однако спустя 15 минут москвичи отыгрались. Матье Вальбуэна исполнил подачу со штрафного, а Алексей Козлов без особых проблем отправил мяч в сетку.

Однако перед самым перерывом Янник Боли заработал пенальти, который сам же и реализовал. Впрочем, на перерыв команды ушли при равном счете - отличился Томаш Губочан, который воспользовался неразберихой в штрафной площади "Анжи" после углового.

Ключевой момент игры произошел на 78-й минуте. Али Гаджибеков нарушил правила в своей штрафной и получил красную карточку. Назначенный за это нарушение пенальти уверенно реализовал Вальбуэна.

Итоговый счет встречи - 3:2 в пользу "Динамо". Таким образом, "бело-голубые" набирают 5 очков в четырех матчах и поднимаются на седьмую строчку турнирной таблицы РФПЛ.