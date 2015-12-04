Столичное "Динамо" дома уступило "Анжи"

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Столичное "Динамо" потерпело домашнее поражение от махачкалинского "Анжи". Поединок завершился со счетом 1:2.

Счет был открыт на 18-й минуте встречи. Алексей Козлов головой замкнул навес своего партнера по команде и вывел москвичей вперед.

"Анжи" отыгрался в начале второго тайма. На 53-й минуте Лоренцо Эбесилио оказался самым расторопным после подачи углового и отправил мяч в ворота "Динамо".

Не прошло и минуты, как гости вышли вперед. Илья Максимов убежал сразу от трех игроков "бело-голубых" и покатил мяч мимо вышедшего из ворота Владимира Габулова.

На 84-й минуте Антон Соснин получил вторую желтую карточку и досрочно отправился в раздевалку. Итоговый счет встречи – 2:1 в пользу "Анжи".

Таким образом, "Динамо" с 20 очками остается на 11-й строчке турнирной таблицы Российской футбольной премьер-лиги.