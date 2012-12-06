Специалисты НИУ ВШЭ объявили лучшие стартапы 2012 года

Рисунок: award.inc.hse.ru

В столице объявили результаты конкурса "Стартап года" 2012. Победителями стали шесть проектов, среди них есть и московские компании.

Премия "Стартап года" была учреждена Бизнес-инкубатором НИУ ВШЭ и проходит при поддержке РВК и московского департамента науки, промышленной политики и предпринимательства. В этом году она вручается в пятый раз.

Заявок на соискание премии в 2012 году было более 300, отбирало претендентов экспертное жюри, в которое вошли более 80 представителей инвестиционных фондов, предпринимателей, экспертов и консультантов. В результате в финал конкурса прошли 14 команд из России, Беларуси и США.

Церемония награждения победителей состоялась 4 декабря в центре Digital October. Перед началом церемонии награждения прошла "Ярмарка стартапов", где финалисты представили свои проекты для всех посетителей премии.

По итогам голосования жюри победителями премии "Стартап года" стали: компания РеалСпикер Лаб в номинации "Лучший инновационный стартап"; фирма 2Can в номинации "Открытие года"; компания Jelastic в номинации "Глобальный стартап"; проект Boomstarter в номинации "Лучший социально значимый стартап" и фирма RealTimeBoard в номинации "Команда года". Еще один победитель - компания Quote roller - был выбран зрительским голосованием.